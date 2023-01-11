كورونا في الجزائر..تسجيل 6 اصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 6 اصابات بفيروس كورونا،مع عدم تسجيل اي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، بلغ إجمالي الإصابات 271269 حالة, فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182672 حالة, في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.