كورونا في الجزائر.. تسجيل 7 إصابات في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل اي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فلقد بلغ إجمالي الإصابات إلى 271447 حالة.فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182793 حالة, في الوقت الذي يبقى فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

كما تماثل مريض واحد للشفاء وفقا لنفس المصدر. فيما لم يتواجد اي مريض في العناية المركزة.