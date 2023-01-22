كورونا في الجزائر..تسجيل 7 إصابات في الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا،مع عدم تسجيل اي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فلقد بلغ إجمالي الإصابات إلى 271335 حالة.فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182716 حالة, في الوقت الذي يبقى فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

كما تماثل 4 مرضى للشفاء وفقا لنفس المصدر. فيما تواجد مريض واحد في العناية المركزة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.