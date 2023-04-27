كورونا في الجزائر.. تسجيل 9 حالات جديدة في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل اي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي الإصابات إلى 271697 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182947 حالة. في الوقت الذي بقd فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

هذا وتماثل 4 مرضى للشفاء، فيما تواجد مريض واحد في العناية المركزة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.