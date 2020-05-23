كورونا في الجزائر.. توزيع الإصابات على 48 ولاية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس إلى 8113، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة بالوباء 592.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس على ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 1062
الجزائر: 904
وهران: 521
سطيف: 518
قسنطينة: 390
عين الدفلى: 366
تيبازة: 309
تلمسان: 246
بجاية: 238
برج بوعريريج: 219
ورقلة: 188
المدية: 182
عنابة: 171
أم البواقي: 169
تيارت: 160
تيزي وزو: 146
بشار: 135
باتنة: 133
الجلفة: 132
مـعـسـكـر: 123
بسكرة: 117
المسيلة: 117
خنشلة: 117
سكيكدة: 113
بومرداس: 110
أدرار: 109
عين تموشنت: 96
غرداية: 91
سيدي بلعباس: 76
الشلف: 72
تيسمسيلت: 70
البويرة: 68
الوادي: 64
مستغانم: 63
تبسة: 60
الأغواط: 59
قالمة: 57
جيجل: 57
سوق أهراس: 55
نعامة: 50
ميلة: 49
غليزان: 42
الطارف: 29
البيض: 28
تندوف: 14
سعيدة: 8
إليزي: 5
تمنراست: 5
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