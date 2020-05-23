كورونا في الجزائر.. توزيع الإصابات على 48 ولاية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس إلى 8113، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة بالوباء 592.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس على ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 1062

الجزائر: 904

وهران: 521

سطيف: 518

قسنطينة: 390

عين الدفلى: 366

تيبازة: 309

تلمسان: 246

بجاية: 238

برج بوعريريج: 219

ورقلة: 188

المدية: 182

عنابة: 171

أم البواقي: 169

تيارت: 160

تيزي وزو: 146

بشار: 135

باتنة: 133

الجلفة: 132

مـعـسـكـر: 123

بسكرة: 117

المسيلة: 117

خنشلة: 117

سكيكدة: 113

بومرداس: 110

أدرار: 109

عين تموشنت: 96

غرداية: 91

سيدي بلعباس: 76

الشلف: 72

تيسمسيلت: 70

البويرة: 68

الوادي: 64

مستغانم: 63

تبسة: 60

الأغواط: 59

قالمة: 57

جيجل: 57

سوق أهراس: 55

نعامة: 50

ميلة: 49

غليزان: 42

الطارف: 29

البيض: 28

تندوف: 14

سعيدة: 8

إليزي: 5

تمنراست: 5