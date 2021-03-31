كورونا في الجزائر: توزيع السلالة البريطانية والنيجيرية حسب الولايات

أعلن اليوم الثلاثاء معهد باستور الجزائر عن تسجيل 9 حالات جديدة من السلالة البريطانية و28 حالة من السلالة النيجيرية.

وأوضح بيان المعهد انه تم تسجيل 9 حالات المؤكدة من السلالة البريطانية “B.1.1.7”.

في حين تم تسجيل 28 حالة جديدة من السلالة النيجيرية “B.1.525”.

وبهذا، وصلت الحصيلة الإجمالية للحالات المؤكدة لحد الان من السلالات المتحورة، 30 حالة من السلالة البريطانية.

في حين بلغ العدد الإجمالي للسلالة النيجيرية 56 حالة.

ويدخل هذا في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد باستور بالجزائرعلى فيروس SARS-CoV-2 .

كما تدخل في إطار المراقبة النشطة للسلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم.

وجاء توزيع الحالات المؤكدة من السلالة البريطانية حسب الولايات كمايلي:

فيما يخص السلالة البريطانية يتعلق الأمر بـ :

حالتين من ولاية الجزائر.

4 حالات من ولاية الجزائر.

حالة واحدة من ولاية البليدة.

حالة واحدة من ولاية المدية.

3 حالات من ولاية ورقلة.

أما بالنسبة للحالات الـ 28 من السلالة النيجيرية فجاءت كالتالي:

4 حالات من ولاية الجزائر.

3 حالات من ولاية البليدة.

11 حالة من ولاية الوادي.

6 حالات من ولاية الجلفة.

3 حالات من ولاية عين صالح.

حالة واحدة من ولاية ورڨلة.

وتبقى الوقاية خير من العلاج لدى وجب علينا التقيد بمايلي:

اليقظة.

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية.

الامتثال لقواعد الحجر الصحي.

الارتداء الإلزامي للقناع.