كورونا في الجزائر: توزيع السلالة البريطانية والهندية حسب الولايات

أعلن اليوم الثلاثاء معهد باستور الجزائر عن تسجيل 37 حالة جديدة من السلالة البريطانية و6 حالات من السلالة الهندية.

وأوضح بيان المعهد انه تم تسجيل 37 حالات المؤكدة من السلالة البريطانية “B.1.1.7”.

في حين تم تسجيل 6 حالات جديدة من السلالة الهندية ” B.1.617″.

ويدخل هذا في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد باستور بالجزائرعلى فيروس SARS-CoV-2 .

كما تدخل في إطار المراقبة النشطة للسلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم.

وجاء توزيع الحالات المؤكدة من السلالة البريطانية حسب الولايات كمايلي:

فيما يخص السلالة البريطانية يتعلق الأمر بـ :

23 حالة من ولاية الجزائر.

5 حالات من ولاية البليدة.

3 حالات من ولاية بجاية.

حالة واحدة من ولاية قسنطينة.

حالة واحدة من ولاية المدية.

حالة واحدة من ولاية ميلة.

3 حالات من ولاية المسيلة.

أما بالنسبة للحالات الـ 6 من السلالة الهندية فسجلت بولاية تيبازة

وللإشارة، فإن هذه السلالة التي تم اكتشافها في الجزائر هي من النوع الفرعي 2 (sous-type 2)، الذي يحتوي على اختلافات.

وهذا مقارنة بالطفرة الهجينة المنتشرة حاليًا في الهند (غياب طفرة E484K).

وبهذه الحصيلة المسجلة اليوم يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من السلالة البريطانية إلى 180 حالة .

بينما وصل العدد الإجمالي من الإصابات بالسلالة النيجيرية إلى 143 حالة

في حين وصل عدد الإصابات بالسلبالة الهندية لحد اليوم وصل 6 حالات.

وتبقى الوقاية خير من العلاج لدى وجب علينا التقيد بمايلي:

اليقظة.

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية.

الامتثال لقواعد الحجر الصحي.

الارتداء الإلزامي للقناع.