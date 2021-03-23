كورونا في الجزائر: توزيع السلالة البريطانية والنيجيرية حسب الولايات

أعلن اليوم الثلاثاء معهد باستور الجزائر عن تسجيل 6 حالات جديدة من السلالة البريطانية و15 حالة من السلالة النيجيرية.

وأوضح بيان المعهد انه تم تسجيل 6 حالات المؤكدة من السلالة البريطانية “B.1.1.7”.

في حين تم تسجيل 15 حالة جديدة من السلالة النيجيرية “B.1.525”.

ويدخل هذا في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد باستور بالجزائرعلى فيروس SARS-CoV-2 .

كما تدخل في إطار المراقبة النشطة للسلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم.

وجاء توزيع الحالات المؤكدة من السلالة البريطانية حسب الولايات كمايلي:

فيما يخص السلالة البريطانية يتعلق الأمر بـ :

حالتين من ولاية الجزائر.

حالتين من ولاية البليدة.

حالة واحدة من ولاية تيزي وزو.

حالة واحدة من ولاية عين الدفلى.

أما بالنسبة للحالات الـ 15 من السلالة النيجيرية فجاءت كالتالي:

8 حالات من ولاية الجزائر “منها حالتين من نفس العائلة”.

– حالتين من ولاية ورڨلة “حاسي مسعود”.

حالة واحدة من ولاية بجاية.

4 حالات من ولاية إليزي “إن أمناس”.

وتبقى الوقاية خير من العلاج لدى وجب علينا التقيد بمايلي:

اليقظة.

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية.

الامتثال لقواعد الحجر الصحي.

الارتداء الإلزامي للقناع.