كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

سجلت وزارة الصحة اليوم الإثنين 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة عبر 29 ولاية و8 حالات وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 9513 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 661 حالة وفاة.
بينما تماثلت 146 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 5894 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 25 شخصا بالعناية المركزة.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1169
الجزائر 1074
وهران 608
سطيف 597
قسنطينة 469
عين الدفلى 398
تيبازة 337
بجاية 295
تلمسان 278
ورڨلة 267
برج بوعريريج 233
المدية 219
أم البواقي 190
عنابة 187
تيارت 181
تيزي وزو 165
بشار 163
باتنة 162
الجلفة 160
المسيلة 157
خنشلة 147
سكيكدة 141
معسكر 140
بسكرة 133
بومرداس 129
أدرار 125
الأغواط 115
عين تموشنت 104
الوادي 101
غرداية 100
البويرة 92
سيدي بلعباس 82
تيسمسيلت 81
تبسة 76
مستغانم 75
الشلف 73
سوق اهراس 72
ميلة 67
جيجل62
نعامة 60
ڨالمة 59
البيض 48
غليزان 47
الطارف 34
تندوف 14
سعيدة 10
تمنراست 10
إليزي 7
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