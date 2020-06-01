كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

سجلت وزارة الصحة اليوم الإثنين 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة عبر 29 ولاية و8 حالات وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 9513 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 661 حالة وفاة.

بينما تماثلت 146 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 5894 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 25 شخصا بالعناية المركزة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1169

الجزائر 1074

وهران 608

سطيف 597

قسنطينة 469

عين الدفلى 398

تيبازة 337

بجاية 295

تلمسان 278

ورڨلة 267

برج بوعريريج 233

المدية 219

أم البواقي 190

عنابة 187

تيارت 181

تيزي وزو 165

بشار 163

باتنة 162

الجلفة 160

المسيلة 157

خنشلة 147

سكيكدة 141

معسكر 140

بسكرة 133

بومرداس 129

أدرار 125

الأغواط 115

عين تموشنت 104

الوادي 101

غرداية 100

البويرة 92

سيدي بلعباس 82

تيسمسيلت 81

تبسة 76

مستغانم 75

الشلف 73

سوق اهراس 72

ميلة 67

جيجل62

نعامة 60

ڨالمة 59

البيض 48

غليزان 47

الطارف 34

تندوف 14

سعيدة 10

تمنراست 10

إليزي 7