كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 9626 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 667 حالة وفاة.

بينما تماثلت 173 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 6067 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 27 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 31 ولايةو بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 17 ولاية عبرر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1176

الجزائر 1083

وهران 613

سطيف 604

قسنطينة 473

عين الدفلى 402

تيبازة 340

بجاية 297

تلمسان 278

ورڨلة 272

برج بوعريريج 235

المدية 223

عنابة 191

أم البواقي 190

تيارت 184

بشار 169

تيزي وزو 168

باتنة 165

الجلفة 165

المسيلة 160

خنشلة 150

سكيكدة 142

معسكر 141

بسكرة 133

بومرداس 134

أدرار 129

الأغواط 117

عين تموشنت 104

الوادي 106

غرداية 100

البويرة 96

سيدي بلعباس 82

تيسمسيلت 81

مستغانم 80

تبسة 77

الشلف 73

سوق اهراس 72

ميلة 67

جيجل 63

نعامة 60

ڨالمة 59

البيض 48

غليزان 48

الطارف 35

تندوف 14

سعيدة 10

تمنراست 10

إليزي 7