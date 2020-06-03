كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 107 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 6 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 9733 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 673 حالة وفاة.

بينما تماثلت 151 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 6218 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 32 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 28 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 20 ولاية عبرر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1185

الجزائر 1091

وهران 622

سطيف 615

قسنطينة 477

عين الدفلى 402

تيبازة 343

بجاية 297

تلمسان 281

ورڨلة 276

برج بوعريريج 235

المدية 224

عنابة 194

أم البواقي 193

تيارت 188

بشار 169

باتنة 169

تيزي وزو 168

الجلفة 166

المسيلة 165

خنشلة 151

معسكر 144

سكيكدة 142

بومرداس 138

بسكرة 133

أدرار 129

الأغواط 117

الوادي 109

عين تموشنت 105

غرداية 100

البويرة 96

سيدي بلعباس 86

مستغانم 84

تيسمسيلت 81

تبسة 81

سوق اهراس 76

الشلف 73

ميلة 69

جيجل 63

نعامة 62

ڨالمة 59

غليزان 50

البيض 48

الطارف 36

تندوف 14

سعيدة 10

تمنراست 10

إليزي 7