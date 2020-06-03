كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 107 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 6 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 9733 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 673 حالة وفاة.
بينما تماثلت 151 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 6218 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 32 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 28 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 20 ولاية عبرر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1185
الجزائر 1091
وهران 622
سطيف 615
قسنطينة 477
عين الدفلى 402
تيبازة 343
بجاية 297
تلمسان 281
ورڨلة 276
برج بوعريريج 235
المدية 224
عنابة 194
أم البواقي 193
تيارت 188
بشار 169
باتنة 169
تيزي وزو 168
الجلفة 166
المسيلة 165
خنشلة 151
معسكر 144
سكيكدة 142
بومرداس 138
بسكرة 133
أدرار 129
الأغواط 117
الوادي 109
عين تموشنت 105
غرداية 100
البويرة 96
سيدي بلعباس 86
مستغانم 84
تيسمسيلت 81
تبسة 81
سوق اهراس 76
الشلف 73
ميلة 69
جيجل 63
نعامة 62
ڨالمة 59
غليزان 50
البيض 48
الطارف 36
تندوف 14
سعيدة 10
تمنراست 10
إليزي 7
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