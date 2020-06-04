كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 9831 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 681 حالة وفاة.
بينما تماثلت 79 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 6267 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 31 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 32 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 16 ولاية عبرر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1193
الجزائر 1098
وهران 627
سطيف 622
قسنطينة 480
عين الدفلى 407
تيبازة 346
بجاية 298
تلمسان 285
ورڨلة 181
برج بوعريريج 235
المدية 227
عنابة 197
أم البواقي 196
تيارت 192
باتنة 170
تيزي وزو 170
بشار 169
الجلفة 168
المسيلة 167
خنشلة 153
معسكر 144
سكيكدة 144
بومرداس 138
بسكرة 135
أدرار 131
الأغواط 121
الوادي 109
عين تموشنت 107
غرداية 100
البويرة 98
سيدي بلعباس 86
مستغانم 86
تيسمسيلت 84
تبسة 84
سوق اهراس 76
الشلف 73
ميلة 71
جيجل 63
نعامة 62
ڨالمة 59
غليزان 50
البيض 48
الطارف 37
تندوف 14
سعيدة 10
تمنراست 10
إليزي 7
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