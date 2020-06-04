كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 9831 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 681 حالة وفاة.

بينما تماثلت 79 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 6267 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 31 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 32 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 16 ولاية عبرر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1193

الجزائر 1098

وهران 627

سطيف 622

قسنطينة 480

عين الدفلى 407

تيبازة 346

بجاية 298

تلمسان 285

ورڨلة 181

برج بوعريريج 235

المدية 227

عنابة 197

أم البواقي 196

تيارت 192

باتنة 170

تيزي وزو 170

بشار 169

الجلفة 168

المسيلة 167

خنشلة 153

معسكر 144

سكيكدة 144

بومرداس 138

بسكرة 135

أدرار 131

الأغواط 121

الوادي 109

عين تموشنت 107

غرداية 100

البويرة 98

سيدي بلعباس 86

مستغانم 86

تيسمسيلت 84

تبسة 84

سوق اهراس 76

الشلف 73

ميلة 71

جيجل 63

نعامة 62

ڨالمة 59

غليزان 50

البيض 48

الطارف 37

تندوف 14

سعيدة 10

تمنراست 10

إليزي 7