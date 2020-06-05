كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

سجلت وزارة الصحة اليوم الجمعة 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 9935 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 690 حالة وفاة.
بينما تماثلت 156حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 6435 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 22 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 31ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 17ولاية عبرر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1207
الجزائر 1111
وهران 630
سطيف 628
قسنطينة841
عين الدفلى 409
تيبازة 348
بجاية 303
تلمسان 290
برج بوعريريج 235
ورڨلة 285
المدية 229
عنابة 200
أم البواقي 196
تيارت 192
باتنة 174
تيزي وزو 173
الجلفة 172
المسيلة 171
بشار 169
خنشلة 156
معسكر 147
سكيكدة 144
بومرداس 138
بسكرة 135
أدرار 135
الأغواط 122
الوادي 111
عين تموشنت 108
غرداية 102
البويرة 101
سيدي بلعباس 88
مستغانم 87
تيسمسيلت 85
تبسة 84
سوق اهراس 77
الشلف 73
ميلة 71
جيجل 63
نعامة 62
ڨالمة 59
غليزان 51
البيض 48
الطارف 37
تندوف 14
تمنراست 13
سعيدة 12
إليزي 9
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