كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

سجلت وزارة الصحة اليوم الجمعة 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 9935 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 690 حالة وفاة.

بينما تماثلت 156حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 6435 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 22 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 31ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 17ولاية عبرر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1207

الجزائر 1111

وهران 630

سطيف 628

قسنطينة841

عين الدفلى 409

تيبازة 348

بجاية 303

تلمسان 290

برج بوعريريج 235

ورڨلة 285

المدية 229

عنابة 200

أم البواقي 196

تيارت 192

باتنة 174

تيزي وزو 173

الجلفة 172

المسيلة 171

بشار 169

خنشلة 156

معسكر 147

سكيكدة 144

بومرداس 138

بسكرة 135

أدرار 135

الأغواط 122

الوادي 111

عين تموشنت 108

غرداية 102

البويرة 101

سيدي بلعباس 88

مستغانم 87

تيسمسيلت 85

تبسة 84

سوق اهراس 77

الشلف 73

ميلة 71

جيجل 63

نعامة 62

ڨالمة 59

غليزان 51

البيض 48

الطارف 37

تندوف 14

تمنراست 13

سعيدة 12

إليزي 9