كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

اعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 10050 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 698 حالة وفاة.
بينما تماثلت 178 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 6631 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 24 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 23 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 25 ولاية عبر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1230
الجزائر 1125
سطيف 640
وهران 639
قسنطينة 484
عين الدفلى 409
تيبازة 350
بجاية 305
تلمسان 290
ورڨلة 290
برج بوعريريج 235
المدية 233
عنابة 200
أم البواقي 199
تيارت 192
باتنة 178
تيزي وزو 173
الجلفة 173
المسيلة 171
بشار 169
خنشلة 158
معسكر 150
سكيكدة 144
بومرداس 138
بسكرة 138
أدرار 135
الأغواط 132
الوادي 111
عين تموشنت 111
غرداية 106
البويرة 105
سيدي بلعباس 88
مستغانم 87
تيسمسيلت 85
تبسة 85
سوق اهراس 77
الشلف 73
ميلة 72
جيجل 63
نعامة 62
ڨالمة 59
غليزان 51
البيض 48
الطارف 38
تندوف 14
تمنراست 13
سعيدة 12
إليزي 9
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