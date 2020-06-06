كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

اعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 10050 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 698 حالة وفاة.

بينما تماثلت 178 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 6631 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 24 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 23 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 25 ولاية عبر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1230

الجزائر 1125

سطيف 640

وهران 639

قسنطينة 484

عين الدفلى 409

تيبازة 350

بجاية 305

تلمسان 290

ورڨلة 290

برج بوعريريج 235

المدية 233

عنابة 200

أم البواقي 199

تيارت 192

باتنة 178

تيزي وزو 173

الجلفة 173

المسيلة 171

بشار 169

خنشلة 158

معسكر 150

سكيكدة 144

بومرداس 138

بسكرة 138

أدرار 135

الأغواط 132

الوادي 111

عين تموشنت 111

غرداية 106

البويرة 105

سيدي بلعباس 88

مستغانم 87

تيسمسيلت 85

تبسة 85

سوق اهراس 77

الشلف 73

ميلة 72

جيجل 63

نعامة 62

ڨالمة 59

غليزان 51

البيض 48

الطارف 38

تندوف 14

تمنراست 13

سعيدة 12

إليزي 9