كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

اعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 10154 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 707 حالة وفاة.

بينما تماثلت 86 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 6717 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 30 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 26ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 22 ولاية عبر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1247

الجزائر 1135

سطيف 652

وهران 649

قسنطينة 485

عين الدفلى 411

تيبازة 352

بجاية 305

تلمسان 297

ورڨلة 290

برج بوعريريج 235

المدية 234

أم البواقي 201

عنابة 200

تيارت 192

باتنة180

الجلفة 176

تيزي وزو 175

المسيلة 171

بشار 169

خنشلة 160

معسكر 150

سكيكدة 148

بومرداس 141

بسكرة 140

أدرار 135

الأغواط 135

الوادي 114

عين تموشنت 111

البويرة 108

غرداية 106

سيدي بلعباس 88

مستغانم 87

تبسة 87

تيسمسيلت 85

سوق اهراس79

ميلة 76

الشلف 73

جيجل 66

نعامة 62

ڨالمة 61

غليزان 51

البيض 48

الطارف 39

تندوف 14

تمنراست 13

سعيدة 12

إليزي 9