كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

اعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 10154 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 707 حالة وفاة.
بينما تماثلت 86 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 6717 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 30 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 26ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 22 ولاية عبر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1247
الجزائر 1135
سطيف 652
وهران 649
قسنطينة 485
عين الدفلى 411
تيبازة 352
بجاية 305
تلمسان 297
ورڨلة 290
برج بوعريريج 235
المدية 234
أم البواقي 201
عنابة 200
تيارت 192
باتنة180
الجلفة 176
تيزي وزو 175
المسيلة 171
بشار 169
خنشلة 160
معسكر 150
سكيكدة 148
بومرداس 141
بسكرة 140
أدرار 135
الأغواط 135
الوادي 114
عين تموشنت 111
البويرة 108
غرداية 106
سيدي بلعباس 88
مستغانم 87
تبسة 87
تيسمسيلت 85
سوق اهراس79
ميلة 76
الشلف 73
جيجل 66
نعامة 62
ڨالمة 61
غليزان 51
البيض 48
الطارف 39
تندوف 14
تمنراست 13
سعيدة 12
إليزي 9
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