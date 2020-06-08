كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

سجلت وزارة الصحة اليوم الإثنين 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 10265 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 715 حالة وفاة.

بينما تماثلت 82 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 6799 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 36 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 31 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 17 ولاية عبر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1264

الجزائر 1144

سطيف 661

وهران 654

قسنطينة 487

عين الدفلى 411

تيبازة 356

بجاية 309

تلمسان 300

ورڨلة 292

المدية 238

برج بوعريريج 235

أم البواقي 201

عنابة 200

تيارت 194

باتنة 183

الجلفة 179

تيزي وزو 175

المسيلة 174

بشار 169

خنشلة 162

معسكر 154

سكيكدة 148

بومرداس 144

بسكرة 142

الأغواط 137

أدرار 135

الوادي 118

عين تموشنت 113

البويرة 111

غرداية 108

سيدي بلعباس 91

تبسة 89

مستغانم 87

تيسمسيلت 85

سوق اهراس 80

ميلة 78

الشلف 73

جيجل 69

نعامة 62

ڨالمة 61

غليزان 53

البيض 51

الطارف 39

تندوف 14

تمنراست 13

سعيدة 13

إليزي 9