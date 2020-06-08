كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

سجلت وزارة الصحة اليوم الإثنين 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 10265 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 715 حالة وفاة.
بينما تماثلت 82 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 6799 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 36 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 31 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 17 ولاية عبر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1264
الجزائر 1144
سطيف 661
وهران 654
قسنطينة 487
عين الدفلى 411
تيبازة 356
بجاية 309
تلمسان 300
ورڨلة 292
المدية 238
برج بوعريريج 235
أم البواقي 201
عنابة 200
تيارت 194
باتنة 183
الجلفة 179
تيزي وزو 175
المسيلة 174
بشار 169
خنشلة 162
معسكر 154
سكيكدة 148
بومرداس 144
بسكرة 142
الأغواط 137
أدرار 135
الوادي 118
عين تموشنت 113
البويرة 111
غرداية 108
سيدي بلعباس 91
تبسة 89
مستغانم 87
تيسمسيلت 85
سوق اهراس 80
ميلة 78
الشلف 73
جيجل 69
نعامة 62
ڨالمة 61
غليزان 53
البيض 51
الطارف 39
تندوف 14
تمنراست 13
سعيدة 13
إليزي 9
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