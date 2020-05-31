كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 9394 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 653 حالة وفاة.

بينما تماثلت 199 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 5748 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 23 شخصا بالعناية المركزة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1159

الجزائر 1059

وهران 601

سطيف 587

قسنطينة 464

عين الدفلى 397

تيبازة 335

بجاية 291

تلمسان 278

ورڨلة 261

برج بوعريريج 230

المدية 216

عنابة 187

أم البواقي 187

تيارت 177

تيزي وزو 165

بشار 163

باتنة 159

المسيلة 156

الجلفة 155

خنشلة 144

سكيكدة 137

معسكر 136

بسكرة 129

بومرداس 129

أدرار 125

الأغواط 112

عين تموشنت 102

غرداية 100

الوادي 98

البويرة 90

تيسمسيلت 81

سيدي بلعباس 81

مستغانم 75

الشلف 73

سوق اهراس 72

تبسة 70

ميلة 64

جيجل62

نعامة 60

ڨالمة 59

غليزان 47

البيض 46

الطارف 34

تندوف 14

سعيدة 10

تمنراست 10

إليزي 7