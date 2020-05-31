كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 9394 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 653 حالة وفاة.
بينما تماثلت 199 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 5748 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 23 شخصا بالعناية المركزة.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1159
الجزائر 1059
وهران 601
سطيف 587
قسنطينة 464
عين الدفلى 397
تيبازة 335
بجاية 291
تلمسان 278
ورڨلة 261
برج بوعريريج 230
المدية 216
عنابة 187
أم البواقي 187
تيارت 177
تيزي وزو 165
بشار 163
باتنة 159
المسيلة 156
الجلفة 155
خنشلة 144
سكيكدة 137
معسكر 136
بسكرة 129
بومرداس 129
أدرار 125
الأغواط 112
عين تموشنت 102
غرداية 100
الوادي 98
البويرة 90
تيسمسيلت 81
سيدي بلعباس 81
مستغانم 75
الشلف 73
سوق اهراس 72
تبسة 70
ميلة 64
جيجل62
نعامة 60
ڨالمة 59
غليزان 47
البيض 46
الطارف 34
تندوف 14
سعيدة 10
تمنراست 10
إليزي 7
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