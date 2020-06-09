كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 10382 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 724 حالة وفاة.

بينما تماثلت 152 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 6951 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 39 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 35 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 13 ولاية عبر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1273

الجزائر 1158

سطيف 679

وهران 659

قسنطينة 490

عين الدفلى 411

تيبازة 359

بجاية 311

ورڨلة 301

تلمسان 293

المدية 242

برج بوعريريج 235

أم البواقي 203

عنابة 200

تيارت 197

باتنة 185

الجلفة 182

تيزي وزو 179

المسيلة 178

بشار 169

خنشلة 162

معسكر 156

سكيكدة 148

بومرداس 146

بسكرة 144

الأغواط 140

أدرار 137

الوادي 120

عين تموشنت 116

البويرة 114

غرداية 108

تبسة 93

سيدي بلعباس 92

مستغانم 89

تيسمسيلت 85

سوق اهراس 82

ميلة 80

الشلف 73

جيجل 70

نعامة 62

ڨالمة 61

غليزان 53

البيض 51

الطارف 40

تندوف 14

تمنراست 13

سعيدة 13

إليزي 10