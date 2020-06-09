كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 10382 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 724 حالة وفاة.
بينما تماثلت 152 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 6951 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 39 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 35 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 13 ولاية عبر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1273
الجزائر 1158
سطيف 679
وهران 659
قسنطينة 490
عين الدفلى 411
تيبازة 359
بجاية 311
ورڨلة 301
تلمسان 293
المدية 242
برج بوعريريج 235
أم البواقي 203
عنابة 200
تيارت 197
باتنة 185
الجلفة 182
تيزي وزو 179
المسيلة 178
بشار 169
خنشلة 162
معسكر 156
سكيكدة 148
بومرداس 146
بسكرة 144
الأغواط 140
أدرار 137
الوادي 120
عين تموشنت 116
البويرة 114
غرداية 108
تبسة 93
سيدي بلعباس 92
مستغانم 89
تيسمسيلت 85
سوق اهراس 82
ميلة 80
الشلف 73
جيجل 70
نعامة 62
ڨالمة 61
غليزان 53
البيض 51
الطارف 40
تندوف 14
تمنراست 13
سعيدة 13
إليزي 10
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