كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 10484 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 732 حالة وفاة.

بينما تماثلت 123 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 7074 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 33 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 33 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 15 ولاية عبر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1288

الجزائر 1166

سطيف 695

وهران 662

قسنطينة 492

عين الدفلى 411

تيبازة 361

بجاية 314

ورڨلة 303

تلمسان 296

المدية 245

برج بوعريريج 235

أم البواقي 205

عنابة 202

تيارت 198

باتنة 186

الجلفة 185

تيزي وزو 179

المسيلة 182

بشار 169

خنشلة 164

معسكر 158

سكيكدة 152

بومرداس 146

بسكرة 146

الأغواط 142

أدرار 139

الوادي 121

عين تموشنت 117

البويرة 116

غرداية 108

تبسة 95

سيدي بلعباس 94

مستغانم 92

تيسمسيلت 87

سوق اهراس 84

ميلة 82

الشلف 73

جيجل 73

نعامة 64

ڨالمة 61

غليزان 53

البيض 51

الطارف 41

تندوف 14

سعيدة 14

تمنراست 13

إليزي 10