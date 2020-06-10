كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 10484 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 732 حالة وفاة.
بينما تماثلت 123 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 7074 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 33 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 33 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 15 ولاية عبر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1288
الجزائر 1166
سطيف 695
وهران 662
قسنطينة 492
عين الدفلى 411
تيبازة 361
بجاية 314
ورڨلة 303
تلمسان 296
المدية 245
برج بوعريريج 235
أم البواقي 205
عنابة 202
تيارت 198
باتنة 186
الجلفة 185
تيزي وزو 179
المسيلة 182
بشار 169
خنشلة 164
معسكر 158
سكيكدة 152
بومرداس 146
بسكرة 146
الأغواط 142
أدرار 139
الوادي 121
عين تموشنت 117
البويرة 116
غرداية 108
تبسة 95
سيدي بلعباس 94
مستغانم 92
تيسمسيلت 87
سوق اهراس 84
ميلة 82
الشلف 73
جيجل 73
نعامة 64
ڨالمة 61
غليزان 53
البيض 51
الطارف 41
تندوف 14
سعيدة 14
تمنراست 13
إليزي 10
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