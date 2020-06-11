كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 10589 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 741 حالة وفاة.

بينما تماثلت 180 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى7254 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 36 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 38 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في10 ولاية عبر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1307

الجزائر 1177

سطيف 710

وهران 664

قسنطينة494

عين الدفلى 412

تيبازة 364

بجاية 316

ورڨلة 305

تلمسان 296

المدية 247

برج بوعريريج 235

أم البواقي 206

عنابة204

تيارت 199

باتنة 188

الجلفة 186

المسيلة 184

تيزي وزو 180

بشار 169

خنشلة 166

معسكر 159

سكيكدة154

بومرداس 148

بسكرة 148

الأغواط 143

أدرار 139

الوادي 123

عين تموشنت 118

البويرة 118

غرداية 110

تبسة96

سيدي بلعباس 95

مستغانم 94

تيسمسيلت 88

سوق اهراس 84

ميلة 82

جيجل 74

الشلف 73

نعامة 64

ڨالمة 63

غليزان 54

البيض 52

الطارف42

تمنراست 18

تندوف 14

سعيدة 14

إليزي 10