كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 10589 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 741 حالة وفاة.
بينما تماثلت 180 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى7254 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 36 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 38 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في10 ولاية عبر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1307
الجزائر 1177
سطيف 710
وهران 664
قسنطينة494
عين الدفلى 412
تيبازة 364
بجاية 316
ورڨلة 305
تلمسان 296
المدية 247
برج بوعريريج 235
أم البواقي 206
عنابة204
تيارت 199
باتنة 188
الجلفة 186
المسيلة 184
تيزي وزو 180
بشار 169
خنشلة 166
معسكر 159
سكيكدة154
بومرداس 148
بسكرة 148
الأغواط 143
أدرار 139
الوادي 123
عين تموشنت 118
البويرة 118
غرداية 110
تبسة96
سيدي بلعباس 95
مستغانم 94
تيسمسيلت 88
سوق اهراس 84
ميلة 82
جيجل 74
الشلف 73
نعامة 64
ڨالمة 63
غليزان 54
البيض 52
الطارف42
تمنراست 18
تندوف 14
سعيدة 14
إليزي 10
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