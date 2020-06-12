كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 10698 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 751 حالة وفاة.
بينما تماثلت 68 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 7322 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 39 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 30 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 18 ولاية عبر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1331
الجزائر 1189
سطيف 719
وهران 669
قسنطينة 497
عين الدفلى 412
تيبازة 367
بجاية 316
ورڨلة 309
تلمسان 299
المدية 247
برج بوعريريج 235
أم البواقي 209
عنابة 206
تيارت 203
باتنة 190
الجلفة 186
المسيلة 186
تيزي وزو 180
بشار 169
خنشلة 168
معسكر 162
سكيكدة 155
بومرداس 150
بسكرة 150
الأغواط 145
أدرار 141
الوادي 123
البويرة 120
عين تموشنت 118
غرداية 112
سيدي بلعباس 98
تبسة 96
مستغانم 95
تيسمسيلت 88
سوق اهراس 86
ميلة 85
جيجل 78
الشلف 73
ڨالمة 65
نعامة 65
غليزان 54
البيض 54
الطارف 42
تمنراست 18
تندوف 14
سعيدة 14
إليزي 10
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