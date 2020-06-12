كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 10698 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 751 حالة وفاة.

بينما تماثلت 68 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 7322 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 39 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 30 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 18 ولاية عبر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1331

الجزائر 1189

سطيف 719

وهران 669

قسنطينة 497

عين الدفلى 412

تيبازة 367

بجاية 316

ورڨلة 309

تلمسان 299

المدية 247

برج بوعريريج 235

أم البواقي 209

عنابة 206

تيارت 203

باتنة 190

الجلفة 186

المسيلة 186

تيزي وزو 180

بشار 169

خنشلة 168

معسكر 162

سكيكدة 155

بومرداس 150

بسكرة 150

الأغواط 145

أدرار 141

الوادي 123

البويرة 120

عين تموشنت 118

غرداية 112

سيدي بلعباس 98

تبسة 96

مستغانم 95

تيسمسيلت 88

سوق اهراس 86

ميلة 85

جيجل 78

الشلف 73

ڨالمة 65

نعامة 65

غليزان 54

البيض 54

الطارف 42

تمنراست 18

تندوف 14

سعيدة 14

إليزي 10