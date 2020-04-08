كورونا في الجزائر.. حالات الإصابات بالفيروس عبر ولايات الوطن

أعلنت وزارة الصحة في بيان لها اليوم عن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى 1572 إصابة مع تسجيل 12 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وحسب بيان للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، فقد تم تسجيل 104 إصابة جديدة موزعة عبر 25 ولاية.

في حين فقد ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا إلى 205 وفاة منذ تفشي الفيروس .

أين تم تسجيل الوفيات الجدد بكل من 3 حالات بالجزائر العاصمة، 5 بالبليدة، 2 في بجاية و1 ببتيبازة 1 قسنطينة .

واضاف بيان اللجنة أنه تم إخضاع 1248 حالة لبوتوكول العلاج

من جهة أخرى فقد تماثلت للشفاء 237 حالة منها 78 بالعاصمة و 64 بالبليدة .

ونشرت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا عدد الحالات المؤكدة عبر ولايات الوطن وهي كمايلي:

1-البليدة: 494 حالة

2-الجزائر : 277 حالة

3-وهران: 94 حالة

4-بجاية: 69 حالة

5- سطيف: 66 حالة

6-تيزي وزو : 43 حالة

7-تيبازة: 43 حالة

8-تلمسان: 38 حالة

9-برج بوعريريج : 32 حالة

10- عين الدفلى : 32 حالة

11-مستغانم: 27 حالة

12-قسنطينة: 27 حالة

13-المدية: 26 حالة

14-الشلف: 25 حالة

15-سكيكدة: 20 حالة

16-الجلفة: 20 حالات

17-بومرداس : 18 حالة

18-معسكر : 17 حالة

19-جيجل: 17 حالة

20-باتنة: 16 حالة

21-الوادي: 16 حالة

22-سيدي بلعباس : 15 حالة

23-عنابة : 14 حالات

24-أم البواقي : 11 حالة

25-عنابة: 11 حالة

26-تيسمسيلت : 12 حالة

27-البويرة : 11 حالة

28-أم البواقي : 11 حالة

29-بسكرة : 10 حالات

30-عين تيموشنت: 9 حالات

32-غليزان: 9 حالات

33-بشار: 8 حالات

34- المسيلة: 8 حالات

35-قالمة: 6 حالات

36-سوق أهراس: 6 حالات

37- تبسة : 6 حالات

38-ورقلة : 4 حالات

39-خنشلة: 4 حالات

40-أدرار : 4 حالات

41-الطارف : 4 حالات

الولايات التي سجلت بها 3 حالات:

الأغواط ، تيارت

الولايات التي سجلت بها حالتان:

إليزي ، غرداية ، ميلة

الولايات التي سجلت بها حالة واحدة:

البيض، النعامة