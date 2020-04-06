كورونا في الجزائر: حالات الإصابات والوفيات بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة في بيان لها اليوم عن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى 1423 مع تسجيل 21 وفاة خلال الـ24 الاخيرة.

واوضح بيان وحسب بيان للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، فقد تم تسجيل 103 إصابة جديدة في حين وصل عدد الوفيات إلى 173حالة.

وأضافت اللجنة أن حالات الإصابة بكورونا موزعة عبر 45 ولاية، بينما حالات الوفاة بسبب كورونا موزعة عبر 11 ولاية وهي كمايلي:

حالات الإصابة حسب الولايات

البليدة 474

الجزائر العاصمة 238

وهران 83

بجاية 62

سطيف 58

تيزي وزو 41

تلمسان 37

تيبازة 36

برج بوعريرج 28

عين الدفلى 28

المدية 26

الشلف 25

مستغانم 22

قسنطينة 21

سكيكدة 19

بومرداس 17

جيجل 17

معسكر 16

الوادي 16

باتنة 14

الجلفة 14

سيدي بلعباس 13

البويرة 11

أم البواقي 11

عنابة 11

بسكرة 9

غليزان 9

عين تموشنت 8

بشار 6

سوق أهراس 6

تيسمسيلت 6

قالمة 2

تبسة 5

ورقلة 4

المسيلة 4

خنشلة 4

أدرار 4

الطارف 4

الأغواط 3

إيليزي 2

غرداية 2

ميلة 1

البيض 1

تيارت 1

النعامة 1

بينما حالات الوفاة بسبب كورونا حسب الولايات

البليدة 42

الجزائر العاصمة 44

وهران 6

بجاية 3

سطيف 7

تيزي وزو 6

تلمسان 2

تيبازة 5

برج بوعريرج 7

عين الدفلى 5

المدية 8

الشلف 1

مستغانم 1

قسنطينة 4

بومرداس 3

جيجل 1

الوادي 3

باتنة 2

الجلفة 1

أم البواقي 3

عنابة 1

بسكرة 2

غليزان 2

عين تموشنت 2

سوق أهراس 1

تيسمسيلت 2

تبسة 2

ورقلة 1

المسيلة 2

خنشلة 1

أدرار 1

غرداية 1

تيارت 1

وتبقى الوقاية من فيروس كورونا هي خير علاج من خلال اليقيد بتدابير الحجر الصحي والخروج إلا للضرورة القصوى .

“اللهم أرفع عن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين الوباء والبلاء”