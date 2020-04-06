كورونا في الجزائر: حالات الإصابات والوفيات بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة في بيان لها اليوم عن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى 1423 مع تسجيل 21 وفاة خلال الـ24 الاخيرة.
واوضح بيان وحسب بيان للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، فقد تم تسجيل 103 إصابة جديدة في حين وصل عدد الوفيات إلى 173حالة.
وأضافت اللجنة أن حالات الإصابة بكورونا موزعة عبر 45 ولاية، بينما حالات الوفاة بسبب كورونا موزعة عبر 11 ولاية وهي كمايلي:
حالات الإصابة حسب الولايات
البليدة 474
الجزائر العاصمة 238
وهران 83
بجاية 62
سطيف 58
تيزي وزو 41
تلمسان 37
تيبازة 36
برج بوعريرج 28
عين الدفلى 28
المدية 26
الشلف 25
مستغانم 22
قسنطينة 21
سكيكدة 19
بومرداس 17
جيجل 17
معسكر 16
الوادي 16
باتنة 14
الجلفة 14
سيدي بلعباس 13
البويرة 11
أم البواقي 11
عنابة 11
بسكرة 9
غليزان 9
عين تموشنت 8
بشار 6
سوق أهراس 6
تيسمسيلت 6
قالمة 2
تبسة 5
ورقلة 4
المسيلة 4
خنشلة 4
أدرار 4
الطارف 4
الأغواط 3
إيليزي 2
غرداية 2
ميلة 1
البيض 1
تيارت 1
النعامة 1
بينما حالات الوفاة بسبب كورونا حسب الولايات
البليدة 42
الجزائر العاصمة 44
وهران 6
بجاية 3
سطيف 7
تيزي وزو 6
تلمسان 2
تيبازة 5
برج بوعريرج 7
عين الدفلى 5
المدية 8
الشلف 1
مستغانم 1
قسنطينة 4
بومرداس 3
جيجل 1
الوادي 3
باتنة 2
الجلفة 1
أم البواقي 3
عنابة 1
بسكرة 2
غليزان 2
عين تموشنت 2
سوق أهراس 1
تيسمسيلت 2
تبسة 2
ورقلة 1
المسيلة 2
خنشلة 1
أدرار 1
غرداية 1
تيارت 1
وتبقى الوقاية من فيروس كورونا هي خير علاج من خلال اليقيد بتدابير الحجر الصحي والخروج إلا للضرورة القصوى .
“اللهم أرفع عن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين الوباء والبلاء”
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