كورونا في الجزائر.. حالة جديدة و0 وفيات

سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الماضية، حالة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإنه لم يتم تسجيل أي حالة شفاء جديدة خلال الفترة المذكورة آنفا.

كما أشارت الهيئة ذاتها، إلى أنه لم يتم إحصاء أي حالة بالعناية المركزة.

وتوصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية وارتداء القناع الواقي.

وتشدد أيضا على أن التزامهم الصارم بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر. تبقى عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.