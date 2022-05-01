كورونا في الجزائر: حالتين جديدتين خلال آخر 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، وصفر حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
واضافت الوزارة في بيان لها، عن تماثل صفر حالة للشفاء بالاضافة الى تواجد مريض واحد في العناية المركزة.
ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.
وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.
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كورونا..3 إصابات وصفر وفاة خلال 24 ساعة
كما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وصفر حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
واضافت الوزارة في بيان لها، عن تماثل حالتين للشفاء بالاضافة الى تواجد مريض في العناية المركزة.
ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.
وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.
وزير الصحة يسدي هذه التوجيهات بخصوص عمليات الختان
كما أسدى وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، جملة من التوجيهات الخاصة بضرورة التكفل بعمليات الختان خاصة في هذا الشهر العظيم الذي يعرف إقبالا واسعا من قبل العائلات الجزائرية على ختان أبنائهم.
وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد أمر المسؤول الأول عن القطاع الصحي، بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية مع ضرورة الإلتزام بالشروط الصحية اللازمة لذلك.
وجاء ذلك، خلال اجتماع الوزير عشية أمس الأحد، بمدراء الصحة للولايات، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. أين حضر اللقاء، الأمين العام للوزارة سايحي عبد الحق. ورئيس الديوان الدكتور بوشلاغم سماعين وإطارات من الإدارة المركزية.
وإستمع الوزير في البداية، لمختلف الشروحات والتوضيحات المقدمة من قبل مدراء الصحة. والمتعلقة بعديد المشاريع الجاري إنجازها على مستوى الولايات.
أين شّدد الوزير على ضرورة التسريع في وتيرة انجاز وتسليم المشاريع في الأجال المحددة. واستدراك التأخر الموجود في بعض منها خاصة تلك المتعلقة بمصالح الإستعجالات الطبية الجراحية.
ويأتي ذلك، عملا بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص تقديم خدمات صحية راقية للمواطنين على اعتبار أن هذه الوحدات الإستعجالية تشكل الوجهة الأولى للمريض.
كما أكد بن بوزيد، على ضرورة تهيئة وتحسين المرافق الصحية التي تعرف بعض النقائص البسيطة التي يمكن تداركها بهدف توفير خدمات صحية جيدة.
وفي الأخير، نّوه الوزير بالدور الكبير الذي يلعبه الشريك الإجتماعي باعتباره حلقة هامة في بناء وتطوير المنظومة الصحية.
كما أصّر الوزير، على الإستماع لإنشغالاته ومقترحاته وأخذها بعين الإعتبار في سبيل تعزيز و ترقية الحوار مع الشريك الإجتماعي.