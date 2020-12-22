كورونا في الجزائر: حوالي 14 ألف مسجد تقام فيها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة

الوطني
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كورونا في الجزائر: حوالي 14 ألف مسجد تقام فيها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة
بقلم م . فيصل

أحصت وزارة الشؤون الدينية حوالي 14 ألف مسجد تقام فيها الصلوات الخمس والجمعة مع ضمان إحترام إجراءات الوقاية من كورونا.

وأوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي اليوم بالعاصمة أن الوزارة “رافقت الفتح الجزئي للمساجد”.

وفي لقاء خصص لتقييم حصيلة القطاع لسنة 2020 قال بلمهدي أنه شرع في الصلاة عبر4000 مسجد على مستوى التراب الوطني.

في حين وصل العدد اليوم إلى 14 الف جامع تقام فيه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة يضيف الوزير.

وقال الوزير أنه يتابع شخصيا عملية إعادة الفتح التدريجي للمساجد من أجل إقامة صلاة الجمعة.

وأكد بلمهدي  أنه كان ” رغم إجراءات الحجر الصحي يقوم يوميا “بالتأشير والتوقيع” على إعادة فتح مجموعة من المساجد.”

كانت المساجد قد إغلقت لمدة تزيد عن خمسة أشهر، الى غاية أغسطس الماضي بسبب جائحة كوورنا.


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