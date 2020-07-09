كورونا في الجزائر: سطيف في الصدارة بـ 72 حالة إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

بينما تماثلت 308 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقد تصدرت ولاية سطيف الترتيب من حيث عدد الإصابات، حيث تم تسجيل72 حالة جديدة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 1845 (+19)

الجزائر: 1779 (+22)

سطيف: 1728 (+72)

وهران: 1115 (+50)

قسنطينة 692 (+12)

ورقلة: 612 (+17)

تيبازة: 488 (+8)

باتنة: 497 (+25)

بجاية: 458 (+5)

عين الدفلى: 435 (+0)

تلمسان: 398 (+0)

الجلفة: 401 (+3)

الوادي: 371 (+13)

بسكرة: 393 (+50)

المدية: 341 (+1)

عنابة: 322 (+6)

الأغواط: 332 (+4)

تيارت: 313 (+0)

أم البواقي: 303 (+1)

بومرداس: 301 (+6)

تيزي وزو: 299 (+18)

برج بوعريريج: 274 (+1)

البويرة: 268 (+5)

خنشلة: 287 (+38)

المسيلة: 235 (+0)

معـسكر: 236 (+4)

تبسة: 242 (+16)

سكيكدة: 211 (+0)

أدرار: 219 (+2)

بشار: 193 (+3)

غرداية: 195 (+11)

مستغانم: 173 (+5)

عين تموشنت: 158 (+5)

سوق أهراس: 149 (+2)

ميلة: 148 (+1)

سيدي بلعباس: 152 (+5)

تيسمسيلت: 138 (+0)

قالمة: 156 (+17)

جيجل: 137 (+2)

غليزان: 103 (+2)

نعامة: 103 (+2)

البيض: 102 (+1)

الشلف: 100 (+0)

تمنراست: 83 (+0)

الطارف: 67 (+2)

سعيدة: 46 (+0)

تندوف: 28 (+0)

إليزي: 34 (+6)