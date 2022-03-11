كورونا في الجزائر ..صفر حالة وفاة والاصابات تواصل الإنخفاض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وصفر حالة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد تماثل 31 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الخميس 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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