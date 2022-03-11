كورونا في الجزائر ..صفر حالة وفاة والاصابات تواصل الإنخفاض
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وصفر حالة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد تماثل 31 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة
للتذكير، سجلت الجزائر أمس الخميس 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.
ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.
وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.
أرقام مبشرة.. هذه حصيلة كورونا خلال آخر 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265366 إصابة.
كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6861، بعد تسجيل وفاة واحدة خلال 24 ساعة الأخيرة.
هذا وتماثل 22 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 177977. فيما يتواجد 10 مرضى بمصلحة العناية المركزة.
للتذكير، سجلت الجزائر أمس الأربعاء 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.
ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.
وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.
بن بوزيد يدعو إلى العودة إلى العمل ببرامج التوأمة بين مختلف المؤسسات العمومية للصحة
واقترح الوزير العودة إلى العمل ببرامج التوأمة بين مختلف المؤسسات العمومية للصحة وعدم جعلها تقتصر فقط بين مؤسسات الشمال والجنوب والهضاب العليا، كما اقترح الوزير أيضا توفير خدمة العلاج المنزلي خاصة بالنسبة للمرضى الذين يخضعون إلى عمليات جراحية صعبة ويضطرون للتوجه نحو المستشفيات مثلا لتغيير الضمادات فقط.
كما ذكر أيضا بأهمية تدارك التأخر المسجل في عدد من المشاريع بسبب جائحة كوفيد-19 بهدف تجديد المنظومة الصحية وذلك من خلال تنفيذ مخرجات الجلسات الوطنية التي تم تنظيمها مطلع جانفي 2022 بدءا برقمنة واسعة للقطاع في الجزائر بالنظر إلى الأهمية الكبيرة لهذه العملية وذلك من خلال الإنشاء القريب للوكالة الوطنية للرقمنة.