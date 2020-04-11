كورونا في الجزائر: عدد الإصابات بالفيروس حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة في بيان لها اليوم عن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى 1825 إصابة مع تسجيل 19 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وحسب بيان للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، فقد تم تسجيل 64 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

فيما يتعلق بالوفيات فقد ارتفع العدد منذ تفشي فيروس كورونا إلى 275 وفاة منذ تفشي الفيروس.

كما لم يتم تسجيل لأي حالة إصابة بالفيروس جديدة عبر 27 ولاية وإجمالي الحالات المؤكدة سجلت في 47 ولاية

في حين تماثل للشفاء 55 حالة جديدة في ظرف 24 ساعة ليصل إجمالي العدد إلى 460 حالة

اين سجلت نسبة 25 بالمئة من الحالات التي شفيت بالعاصمة بينما 33 بالمئة في ولاية البليدة.

بينما يخضع 1722 حالة لبروتوكول العلاج.

ونشرت وزارة الصحة عدد الإصاببات بفيروس كورونا عبر الولايات وهي كمايلي:

1-البليدة: 538 حالة

2-الجزائر : 328 حالة

3-وهران: 105 حالة

4-سطيف: 87 حالة

5- بجاية: 77 حالة

6-تيبازة : 57 حالة

7-تيزي وزو: 49 حالة

8- عين الدفلى: 41 حالة

9-تلمسان : 38 حالة

10- برج بوعريريج : 38 حالة

11-قسنطينة: 36 حالة

12-الشلف: 31 حالة

13-مستغانم: 29 حالة

14-المدية: 27 حالة

15-الجلفة: 26 حالة

16-بومرداس: 25 حالات

17-جيجل : 24 حالة

18-سكيكدة: 22 حالة

19-باتنة: 21 حالة

20-معسكر: 20 حالة

21-أم البواقي: 18 حالة

22-سيدي بلعباس: 18 حالة

23-الوادي : 16 حالة

24-تيسمسيلت : 15 حالات

25-عنابة : 14 حالة

26-البويرة : 13 حالة

27-عين تيموشنت : 13 حالة

28-بسكرة: 10 حالات

29-بشار: 10 حالات

30-خنشلة : 9 حالات

31-غليزان: 9 حالات

32- المسيلة: 8 حالات

33-الأغواط: 8 حالات

34-تبسة: 7 حالات

35- قالمة: 6 حالات

36-سوق أهراس : 6 حالات

37-ورقلة: 4 حالات

38-تيارت : 4 حالات

39-أدرار : 4 حالات

40-الطارف : 4 حالات

الولايات التي سجلت بها 3 حالات:

ميلة

الولايات التي سجلت بها حالتان:

إليزي ، غرداية

الولايات التي سجلت بها حالة واحدة:

البيض، النعامة ، سعيدة