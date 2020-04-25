كورونا في الجزائر.. عدد الإصابات والوفيات بالفيروس عبر ولايات الوطن

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 3256 حالة، وارتفاع الوفيات إلى 419 وفاة.
ونشرت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا عدد الحالات المؤكدة عبر ولايات الوطن وهي كمايلي:
البليدة: 19 إصابة جديدة.. 749 حالة مؤكدة .. 0 وفيات جدد.. 102 وفاة
الجزائر العاصمة: 6 إصابات جديدة.. 472 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 103 وفاة
وهران: 6 إصابات جديدة.. 192 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 13 وفاة
سطيف: 17 إصابة جديدة.. 157 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 10 وفيات
عين الدفلى: 9 إصابات جديدة.. 122 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 5 وفيات
تيبازة: 9 إصابات جديدة.. 119 حالة مؤكدة.. 1 وفاة جديدة.. 21 وفاة
بجاية: 7 إصابات جديدة.. 115 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 14 وفاة
قسنطينة: 12 إصابة جديدة .. 114 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد .. 9 وفيات
تيزي وزو: 1 إصابة جديدة .. 98 حالة مؤكدة .. 1 وفاة جديدة.. 14 وفاة
برج بوعريرج: 2 إصابة جديدة .. 72 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 16 وفاة
تلمسان: 0 إصابة جديدة.. 61 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 6 وفيات
مستغانم: 0 إصابة جديدة.. 56 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 3 وفيات
أم البواقي: 9 إصابات جديدة.. 49 حالة مؤكدة.. 0 وفايات جدد.. 4 وفيات
الشلف: 0 إصابة جديدة.. 49 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. وفاة واحدة
ورقلة: 7 إصابات جديدة.. 47 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد .. 5 وفيات
تيارت: 1 إصابة جديدة .. 47 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 2 وفيات
غرداية: 9 إصابات جديدة .. 46 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد .. 4 وفيات
الجلفة: 0 إصابة جديدة.. 45 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 4 وفيات
بسكرة: 2 إصابة جديدة.. 44 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 6 وفيات
المدية: 0 إصابة جديدة.. 44 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جددر10 وفيات
بومرداس: 0 إصابة جديدة .. 42 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 7 وفيات
جيجل: 8 إصابة جديدة.. 42 حالة مؤكدة .. 0 وفيات جدد .. 5 وفيات
تيسمسيلت: 0 إصابة جديدة .. 42 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 2 وفيات
معسكر: 0 إصابة جديدة .. 39 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 4 وفيات
سيدي بلعباس: 6 إصابات جديدة .. 38 حالة مؤكدة.. 1 وفاة جديدة .. 6 وفيات
سكيكدة: 1 إصابة جديدة.. 34 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 4 وفيات
الوادي: 0 إصابة جديدة.. 31 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 8 وفيات
باتنة: 0 إصابة جديدة.. 26 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 4 وفيات
خنشلة: 0 إصابة جديد.. 25 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد .. 2 وفيات
أدرار: 0 إصابة جديدة.. 25 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد .. وفاة واحدة
عنابة: 1 إصابة جديدة.. 25 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد .. 3 وفيات
عين تموشنت: 0 إصابة جديدة .. 24 حالة مؤكدة .. 0 وفيات جدد.. 4 وفيات
البويرة: 0 إصابة جديدة .. 20 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 2 وفيات
الأغواط: 0 إصابة جديدة.. 20 حالة مؤكدة .. 0 وفيات جدد.. 0 وفيات
تبسة: 0 إصابة جديدة .. 20 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 2 وفيات
غليزان: 0 إصابة جديدة.. 18 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 3 وفيات
المسيلة: 0 إصابة جديدة.. 17 حالة مؤكدة.. 1 وفاة جديدة.. 7 وفيات
قالمة: 0 إصابة جديدة.. 16 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. وفاة واحدة
بشار: 0 إصابة جديدة.. 14 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 0 وفيات
ميلة: 2 إصابة جديدة .. 11 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. وفاة واحدة
الطارف: 0 إصابة جديدة.. 10 حالات مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 0 وفيات
سوق أهراس: 1 إصابة جديدة.. 8 حالات مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. وفاة واحدة
سعيدة: 0 إصابة جديدة.. 4 حالات مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 0 وفيات
البيض: 0 إصابة جديدة.. 3 حالات مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 0 وفيات
إيليزي: 0 إصابة جديدة.. 2 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 0 وفيات
تمنراست: 0 إصابة جديدة.. 1 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 0 وفيات
النعامة: 0 إصابة جديدة.. 1 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 0 وفيات
تندوف: 0 إصابة جديدة.. 0 حالة مؤكدة.. 0 وفيات جدد.. 0 وفيات
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