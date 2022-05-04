كورونا في الجزائر: عدم تسجيل أي إصابة أو وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية
بقلم خالد زوبيري
أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها هذا الأربعاء أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية بالجزائر. كما تواصل عدم تسجيل أي وفاة بالجائحة.
وبذلك، استقر العدد الإجمالي للإصابات عند 265782 حالة، وعدد المتماثلين للشفاء عند 178358، كما بقي عدد الوفيات مستقرا هو الآخر عند 6875 حالة.
كما تم، في ذات الإطار، إحصاء حالة واحدة في العناية المركزة، حسب المصدر ذاته.
وجدّدت وزارة الصحة دعوة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة، واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.
كما شدّدت ذات الهيئة أيضاً على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائياً على هذا الوباء.
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