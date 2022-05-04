كورونا في الجزائر: عدم تسجيل أي إصابة أو وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها هذا الأربعاء أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية بالجزائر. كما تواصل عدم تسجيل أي وفاة بالجائحة.

وبذلك، استقر العدد الإجمالي للإصابات عند 265782 حالة، وعدد المتماثلين للشفاء عند 178358، كما بقي عدد الوفيات مستقرا هو الآخر عند 6875 حالة.