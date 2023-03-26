كورونا في الجزائر.. عدم تسجيل أي إصابة بالوباء خلال الـ24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لوزارة الصحة، أكدت من خلاله عن الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي للوباء. أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. بالإضافة كذلك إلى عدم تسجيل أي وفاة أو مريض في العناية المركزة.

كما أشارت، إلى أنه تماثل 4 أشخاص للشفاء، ليصل مجموع المتماثلين للشفاء 182859 حالةلهذا المرض.

من جهتها سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 5 إصابات بفيروس كورونا مع عدم تسجيل اي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بكورونا إلى 271568 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182855 حالة. في الوقت الذي يبقى فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة. بالإضافة كذلك فقد تماثل 3 مرضى للشفاء، فيما لم يتواجد اي مريض في العناية المركزة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة لتفادي فيروس كورونا. وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية. إلى جانب أخذ الحيطة والحذر. هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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