كورونا في الجزائر..عدم تسجيل اي إصابات جديدة أو وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن عدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا أو وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

فيما تماثل 3 مرضى للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة في بيان لها.

ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 270.730 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182.356 في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات عند 6881 حالة.

كما أنه لا يوجد أي حالة في العناية المركزة، حسب ذات المصدر، فيما توصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.