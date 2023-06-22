كورونا في الجزائر.. عدم تسجيل اي إصابات جديدة او وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا أو اي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فلقد بلغ إجمالي الإصابات إلى 271851 حالة.

فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 183060 حالة حيث تماثل مريضان للشفاء في اخر 24 ساعة.

في الوقت الذي يبقى فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.