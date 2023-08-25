كورونا في الجزائر.. عدم تسجيل اي إصابات جديدة أو وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن عدم تسجيل أي اصابة جديدة او وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

ليصل إجمالي الإصابات الى 271853 حالة، ومجموع الوفيات 6881 حالة كما تم تسجيل حالة واحدة في العناية المركزة حسب ذات المصدر.