كورونا في الجزائر.. عدم تسجيل اي إصابات جديدة أو وفيات

أعلنت وزارة الصحة، يوم الإثنين، عن عدم تسجيل اي اصابات او وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات الى 271853 حالة ، ومجموع الوفيات 6881 حالة، وتماثلت حالة واحدة للشفاء، كما تم تسجيل حالة واحدة في العناية المركزة حسب ذات المصدر.