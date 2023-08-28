كورونا في الجزائر.. عدم تسجيل اي إصابات جديدة أو وفيات
بقلم ط.خير الدين
أعلنت وزارة الصحة، يوم الإثنين، عن عدم تسجيل اي اصابات او وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.
وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات الى 271853 حالة ، ومجموع الوفيات 6881 حالة، وتماثلت حالة واحدة للشفاء، كما تم تسجيل حالة واحدة في العناية المركزة حسب ذات المصدر.
وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.
كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
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