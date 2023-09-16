كورونا في الجزائر.. عدم تسجيل اي إصابات جديدة في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن عدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا،مع عدم تسجيل اي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.