كورونا في الجزائر..عدم تسجيل اي إصابات جديدة أو وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن عدم تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا،او وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، بلغ إجمالي الإصابات 271254 حالة, فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182664 حالة, في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.