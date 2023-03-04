كورونا في الجزائر.. عدم تسجيل اي إصابات جديدة أو وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن عدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا بفيروس او اي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فلقد بلغ إجمالي الإصابات إلى 271468 حالة.فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182798 حالة, في الوقت الذي يبقى فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

كما لم يتماثل اي مريض للشفاء وفقا لنفس المصدر. فيما لم يتواجد اي مريض في العناية المركزة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.