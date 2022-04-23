كورونا في الجزائر..لاإصابات جديدة ولا وفيات

اعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن عدم تسجيلها لأي إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولا أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثلت حالة واحدة للشفاء، وتواجد مريض واحد في العناية المركزة.

كما دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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