كورونا في الجزائر..ولايتي العاصمة والبليدة تسجلان أعلى حصيلة يومية

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في الجزائر، 51530 بعد تسجيل 162 حالة جديدة، اليوم الأربعاء.

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتر وني، فإن ولاية العاصمة تواصل تربعها على عرش الترتيب بتسجيلها 29 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، تليها ولاية البليدة بـ 16 حالة جديدة.

هذا وسجلت ولاية ورقلة 13 إصابة جديدة، فيما سجلت ولايات وهران بسكرة، وتيزي وزو 12 حالة مؤكدة.

هذا ولم تشهد 20 ولاية أي إصابة جديدة بهذا الفيروس الفتاك.

وفيمايلي الولايات التي سجلت أكبر حصيلة يومية خلال 24 ساعة الأخيرة:

الجزائر: 5 790 +29

البليدة: 4 158 +16

ورقلة: 1 284 +13

وهران:3 972 + 12

بسكرة: 1 290 + 12

تيزي وزو: 1 270 + 12

سطيف: 3237 +10