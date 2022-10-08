كورونا في الجزائر: 0 إصابة خلال 24 ساعة الاخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، لم يتم تسجيل اية إصابات جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19. فيما تماثل 4 أشخاص للشفاء، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 270701 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 182336 حالة. في حين وصل عدد الوفيات إلى 6881 حالة.

كما تم أيضا تسجيل حالة واحدة في العناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته الذي أشار إلى أن 48 ولاية لم تسجل بها أي إصابة جديدة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية. إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.