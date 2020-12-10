كورونا في الجزائر.. 0 حالة في 10 ولايات و26 ولاية سجلت أقل من 9 حالات

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، في بيان لها، أن 10 ولايات لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وحسب أخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 26 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين سجلت 22 ولاية أكثر من 10 حالات .

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم تسجيل 565 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب1,3 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا ويتواجد حاليا 44 مريضا على مستوى العناية المركزة.