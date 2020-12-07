كورونا في الجزائر.. 0 حالة في 17 ولاية و31 ولاية سجلت أقل من 9 حالات

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كورونا في الجزائر.. 0 حالة في 17 ولاية و31 ولاية سجلت أقل من 9 حالات
بقلم خالد زوبيري

كشفت وزارة الصحة اليوم الجمعة، في بيان لها، أن 17 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب آخر إحصائية أصدرتها ذات الهيئة، فإن 31 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين سجلت 17 ولاية أكثر 10 حالات، خلال ال 24 ساعة الأخيرة.
وأوضح المصدر نفسه، انه تسجيل 573 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب1,3 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.
هذا ويتواجد حاليا 38 مريضا على مستوى العناية المركزة.
وفي الأخير دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
وتجدر الإشارة، إلى أن الجزائر سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة 573 حالة جديدة، 11 حالة وفاة، و502 حالة شفاء.

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