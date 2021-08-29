كورونا في الجزائر.. 10 ولايات لم تسجل بها إصابات خلال الـ24  ساعة الاخيرة

سجلت وزارة الصحة، اليوم الأحد، 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة30 شخص خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 195162 حالة مؤكدة بالفيروس.

فيما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 5209 ، بعد تسجيل 30 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، كما تماثل 376 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة.

ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 132668، فيما يتواجد 39 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

كما أشار ذات البيان أن 10 ولايات لم تسجل بها إصابات خلال ال 24 ساعة الاخيرة, بينما سجلت 21 ولاية من إصابة واحدة الى 9 إصابات و 17 ولاية أزيد من 10 إصابات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.