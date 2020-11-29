كورونا في الجزائر: 1009 إصابة و17 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1009 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما كشف عنه رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات إلى 82221 حالة.

بينما سجلت الجزائر 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2410 وفاة.

كما كشف بيان الوزارة عن تواجد 44 شخصا بالعناية المركزة.

هذا وقد تماثل 636 مريضا إلى الشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين من كورونا إلى 53204.