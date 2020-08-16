كورونا في الجزائر.. 11 ولاية تسجل صفر إصابة والعاصمة والبليدة تعودان للمقدمة

سجلت 11 ولاية عبر الوطن صفر اصابة بوباء كورونا خلال ال24 ساعة الماضية و يتعلق الامر بكل من ولاية البيض وتمنراست والطارف والشلف واليزي وسعيدة ومعسكر وبشار وتيزي وزو والوادي وعنابة.

كما سجلت 22 ولايات أكثر من 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت ولاية الجزائر اكبر عدد من الاصابات ب46 اصابة تلتها البليدة ب43 اصابة ثم وهران ب26 اصابة وجيجل ب23 اصابة تم بسكرة ب21 اصابة.

جمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر الولايات لنهار اليوم الأحد 16 أوت 2020 :

الجزائر: 4038 إصابة (+46)

وهران: 3065 إصابة (+25)

البليدة: 2896 إصابة (+43)

سطيف: 2758 إصابة (+12)

قسنطينة:1363 إصابة (+7)

باتنة: 1244 إصابة (+18)

بجاية: 1220 إصابة (+16)

ورقلة: 1170إصابة (+2)

تيبازة: 1099 إصابة (+10)

الجلفة: 1038 إصابة (+10)

بسكرة: 1031 إصابة (+21)

المسيلة: 1012 إصابة (+19)

الوادي: 986 إصابة (+0)

البويرة: 931 إصابة (+13)

تلمسان:863 إصابة (+15)

عنابة: 851 إصابة (+0)

تيارت: 813 إصابة (+11)

المدية: 671 إصابة (+16)

عين الدفلى: 651 إصابة (+14)

تبسة: 624 إصابة (+16)

الأغواط: 615 إصابة (+12)

بومرداس:613 إصابة (+7)

مستغانم: 593 إصابة (+4)

أدرار: 593 إصابة (+11)

عين تموشنت: 570 إصابة (+6)

أم البواقي: 570 إصابة (+15)

خنشلة 562 إصابة ( +1)

تيزي وزو:555 إصابة (+0)

جيجل: 481 إصابة (+23)

قالمة: 429 إصابة (+11)

برج بوعريريج : 401 إصابة (+4)

غرداية: 400 إصابة (+1)

سكيكدة: 385 إصابة (+12)

سيدي بلعباس: 361 إصابة (+3)

تيسمسيلت: 343 إصابة (+6)

ميلة: 322 إصابة (+3)

معسكر: 321 إصابة (+0)

بشار: 314 إصابة (+0)

سوق أهراس: 277 (+3)

النعامة: 249 إصابة (+2)

البيض: 231 إصابة (+0)

الطارف: 199 إصابة (+0)

تمنراست: 192 إصابة (+0)

الشلف: 188 إصابة (+0)

تندوف: 174 إصابة (+9)

غليزان: 157 إصابة (+3)

إيليزي: 113 إصابة (+0)

سعيدة: 61 إصابة (+0)