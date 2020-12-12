كورونا في الجزائر: 11 ولاية لم تسجل أية حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 91638 حالة مؤكدة بالفيروس.

وبهذا الحصيلة الجديدة، نسجل بنسبة تقدر بـ 1.2حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 2584 حالة وفاة.

بينما تماثلت 438 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 60088 حالة.

كما كشف بيان الوزارة عن تواجد 42 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 32 ولاية سجلت أقل من 9 حالات منها 11 ولاية لم تسجل أية حالة.

في حين سجلت 16 ولاية سجلت أكثر من 10 حالات.

وتبقى الوقاية والإلتزام بالتدابير الوقائية الصحية هي أفضل علاج من فيروس كورونا من خلال الإلتزام بـ:

إرتداء القناع الوقائي الكمامة.

الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي.

إستخدام المعقمات وغسل اليدين بإستمرار.