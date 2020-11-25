كورونا في الجزائر: 11 ولاية لم تسجل أي إصابة بالفيروس في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 20 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 78025 حالة مؤكدة بالفيروس.

وبهذا الحصيلة الجديدة، نسجل بنسبة تقدر بـ 2.3 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 2329 حالة وفاة.

بينما تماثلت 642 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 50712 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 43 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 12 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و11 ولاية لم تسجل أي حالة.

في حين سجلت 25 ولاية سجلت أكثر من 10 حالات.

وتبقى الوقاية والإلتزام بالتدابير الوقائية الصحية هي أفضل علاج من فيروس كورونا من خلال الإلتزام بـ:

إرتداء القناع الوقائي الكمامة.

الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي.

إستخدام المعقمات وغسل اليدين بإستمرار.