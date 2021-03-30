كورونا في الجزائر.. 115 إصابة و5 وفيات خلال 24 ساعة

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كورونا في الجزائر.. 115 إصابة و5 وفيات خلال 24 ساعة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 117061 حالة.

بينما تم تسجيل 5 وفيات، خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في الجزائر إلى 3089.

هذا وقد تم تسجيل تماثل 93 حالة للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة.

ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 81442 شخصا.

فيما يتواجد 15 مريضا بمصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر.


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